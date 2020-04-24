Стали известны соперники сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Четвертый участник группы В определится по результатам квалификации. Также известно, что в группе А сыграют команды Канады, США, Германии и Китая, а в группе С — финны, шведы и две команды, которые пройдут квалификационный отбор.

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами на Играх 2018 года в Пхенчхане, обыграв в финале немцев. Встреча завершилась в овертайме — 4:3, решающую шайбу забросил нападающий Кирилл Капризов. Это золото стало первым на Олимпиаде в современной истории хоккейной сборной России.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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