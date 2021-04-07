США захотели обсудить бойкот Олимпиады в Китае

США захотели обсудить бойкот предстоящей зимней Олимпиады в Китае со своими зарубежными союзниками и партнерами. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, его цитирует ТАСС.

Во время брифинга ему задали вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон идею «совместного бойкота» Олимпиады в КНР.

«Мы, разумеется, желаем это обсудить. И мы, разумеется, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим [американским] интересам, но и интересам наших союзников и партнеров», — ответил Прайс.

По его словам, этот вопрос находится на повестке дня, США будут вести «тесные консультации» с союзниками на этот счет. Также он заявил, что Пекин несет ответственность за различные серьезные нарушения прав человека, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

6 апреля Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде, которая пройдет летом этого года в Токио, из-за ситуации с коронавирусом. Решение было принято во время общего собрания Олимпийского комитета Северной Кореи, которое состоялось 25 марта в Пхеньяне.

В начале марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ину заявил, что Олимпийские игры в Токио предоставят возможность для возобновления переговоров между США и Северной Кореей. Южнокорейский лидер также назвал предстоящую летнюю Олимпиаду шансом на диалог между двумя Кореями, а также между Сеулом и Токио.