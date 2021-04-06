Северная Корея отказалась от поездки на Олимпиаду в Токио

Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде, которая пройдет летом этого года в Токио, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

Решение было принято во время общего собрания Олимпийского комитета Северной Кореи, которое состоялось 25 марта в Пхеньяне. Как пояснили в КНДР, от поездки отказались, чтобы защитить спортсменов от глобального кризиса в области здравоохранения, связанной с коронавирусом.

В субботу, 20 марта, оргкомитет Олимпиады в Токио принял окончательное решение о проведении соревнований без иностранных болельщиков. Мера призвана предотвратить распространение COVID-19. Также в Японии опасаются попадания на острова новых штаммов вируса.

Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.