В МОК отреагировали на отказ Северной Кореи от поездки на Олимпиаду в Токио

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали а информацию об отказе Северной Кореи от поездки на Олимпиаду в Токио. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

В организации отметили, что не получали от национального олимпийского комитета КНДР официального заявления. Кроме того, в МОК отметили, что хотели провести с северокорейской стороной телефонную конференцию, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом в стране. Однако сделать этого не удалось.

Об отказе КНДР участвовать в Играх стало известно ранее во вторник, 6 апреля. Как пояснили в Северной Корее, от поездки отказались, чтобы защитить спортсменов от глобального кризиса в области здравоохранения, связанного с коронавирусом.

Олимпийские игры в Токио были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.