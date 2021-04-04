Лучший лыжник Норвегии оценил возможность бойкота сборной Олимпиады-2022

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил возможность бойкота сборной Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Его слова приводит NRK.

Клебо заявил, что в скором времени команда обсудит возможность бойкота из-за несогласия с действиями руководства Китая и с режимом в стране. «Чем ближе становятся Игры, тем чаще эта тема всплывает, так что нам нужно что-то решать», — добавил он, отдельно отметив действия футболистов сборной страны, надевших футболки с призывом к соблюдению прав человека в Катаре.

В феврале этого года представители норвежской спортивной академии раскритиковали правительство страны за то, что оно не призвало спортсменов к бойкоту Олимпиады. Они посчитали, что необходимо было обратить внимание на несоблюдение прав человека в Китае.

Клебо является лучшим представителем сборной Норвегии в общем зачете Кубка мира этого сезона. На его счету три золота Олимпийских игр и шесть побед на чемпионатах мира.

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