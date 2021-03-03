Норвежец из ЦСКА приехал в Москву и возмутился «сумасшествию»

Норвежский полузащитник Эмиль Бохинен рассказал о впечатлениях от посещения Москвы. Его слова приводит Sport24.

Бохинен возмутился пробками на дорогах российской столицы, когда приехал впервые. «Это просто сумасшествие! Здесь некоторые водители даже не соблюдают правила дорожного движения, в Норвегии такого нет», — заявил спортсмен. Он добавил, что пришлось привыкать также к холодной погоде.

Бохинен присоединился к ЦСКА в феврале 2021 года. Соглашение действует до окончания сезона-2024/2025. До этого хавбек играл за норвежский «Стабек». Кроме того, футболист постоянно привлекается к матчам молодежной сборной Норвегии.

25 февраля финский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Юусо Хиетанен назвал искренность лучшей чертой русских людей. Он посоветовал соотечественникам приезжать в Россию на каникулы, несмотря на то, что для этого нужно получать визу.