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Названо число купленных на Олимпиаду в Токио билетов

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Фото: ISSEI KATO / Reuters

Организаторы Олимпиады в Токио столкнулись с необходимостью вернуть деньги, потраченные зарубежными болельщиками на билеты на соревнования. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет примерно о 600 тысячах билетах на Игры и 30 тысячах — на Паралимпиаду. Ранее стало известно, что оргкомитет Олимпиады в Токио принял окончательное решение о проведении соревнований без иностранных болельщиков.

Впервые о возможном запрете на посещение Игр иностранными болельщиками стало известно в начале марта. Мера призвана предотвратить распространение COVID-19. Также в Японии опасаются попаданию на острова новых штаммов вируса.

Олимпийские Игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией. Планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

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