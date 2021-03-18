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Руководитель церемонии Олимпиады в Токио потерял работу из-за шутки о женщине

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Фото: Globallookpress.com

Организатор церемонии Олимпийских игр в Токио Хироси Сасаки потерял работу из-за шутки о женщине. Об этом сообщает «Би-би-си».

Сасаки предложил 33-летней японской бодипозитивной артистке Наоми Ватанабэ (Naomi Watanabe) спуститься с неба в костюме свиньи на церемонии открытия Игр. Само выступление мужчина озаглавил как Olympig (pig в переводе с английского — свинья, — прим. «Ленты.ру»). Идею назвали демонстрирующей пренебрежение к женщинам и заставили 66-летнего организатора извиниться за шутку. После этого Сасаки был вынужден подать в отставку.

Ранее сообщалось, что глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори ушел в отставку после скандала, вызванного его сексистскими высказываниями: 83-летний политик заявил, будто рабочие встречи с участием большого числа женщин нередко затягиваются. По его словам, женщины слишком много говорят и каждая считает необходимым высказаться. Мори извинился за свои слова, но это не помогло.

В начале марта организаторы Олимпийских игр в Токио решили запретить иностранным болельщикам посещать соревнования. Мера призвана предотвратить распространение в Японии коронавируса. Уточняется, что решение не окончательное и вердикт будет вынесен в течение месяца.

В марте прошлого года было решено, что Олимпийские игры 2020 пройдут летом 2021 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире из-за пандемии. Они должны начаться 23 июля и продлиться по 8 августа.

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