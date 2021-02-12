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Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио ушел в отставку

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Ёсиро Мори
Ёсиро Мори
Фото: Matt Roberts / Getty Images

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори ушел в отставку после скандала, вызванного его сексистскими высказываниями. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Ожидается, что его место займет Сабуро Кавабути, бывший глава Японской футбольной ассоциации. До Олимпиады осталось меньше шести месяцев.

О намерении Мори подать в отставку сообщалось накануне, 11 февраля. Ранее 83-летний политик заявил, что рабочие встречи с участием большого числа женщин нередко затягиваются. По его словам, женщины слишком много говорят, и каждая считает необходимым высказаться. Мори извинился за свои слова, но это не помогло.

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.

Предыстория: Глава оргкомитета токийской Олимпиады подаст в отставку из-за сексизма
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