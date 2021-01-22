Япония опровергла информацию о решении отменить летнюю Олимпиаду

Правительство Японии опровергло информацию о якобы негласном решении отменить Олимпийские игры в Токио. Заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи заявил, что вопрос о проведении Олимпиады еще будет рассматриваться. Его слова приводит РИА Новости.

«Я хочу категорически опровергнуть это, так как это не соответствует действительности», — сказал Сакаи, комментируя публикацию Times об отмене летней Олимпиады из-за пандемии COVID-19.

Сакаи добавил, что позже будет принято решение о том, проводить Олимпиаду или нет. Однако до этого момента правительство намерено «как следует вести подготовку к проведению», заключил он.

Ранее Times со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник сообщила, что власти Японии негласно пришли к выводу о необходимости отмены Олимпийских игр в Токио, отложенных на лето 2021 года из-за пандемии COVID-19. Источник уточнил, что в Токио ищут возможность объявить об отмене Олимпиады «без потери лица».

Перед этим Международный олимпийский комитет (МОК) отказался отменять Олимпийские игры в Токио.

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.