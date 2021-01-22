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Власти Японии решили отменить Олимпиаду в Токио

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Фото: Issei Kato / Reuters

Власти Японии негласно пришли к выводу о необходимости отмены Олимпийских игр в Токио, отложенных на лето 2021 года из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Times со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

Собеседник издания рассказал, что в Токио ищут возможность объявить об отмене Олимпиады «без потери лица».

«Никто не хочет быть первым, кто скажет об этом, но консенсус достигнут: это слишком трудно. Лично я думаю, что Олимпиада не состоится», — сказал источник. По его словам, после отмены Япония сосредоточится на том, чтобы провести летние Игры в Токио в 2032 году. Это ближайшая Олимпиада, организатора которой еще не определили.

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался отменять Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти с 23 июля по 8 августа этого года. При этом больше 80 процентов японцев хотят вновь перенести или вовсе отменить летние Олимпийские игры в Токио, отложенные на лето 2021 года из-за пандемии COVID-19.

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.

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