В России задумались о проведении Олимпиады-2030

Власти Башкирии задумались о проведении в Уфе зимних Олимпийских игр 2030 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря главы Башкирии Диану Ихсанову.

По информации источника, российский регион рассматривает возможность подачи заявки на проведение соревнований. «Идея такая, действительно, есть. Сама заявочная кампания еще не началась», — сказала Ихсанова.

О желании провести Игры-2030 уже заявили Испания, Польша, Норвегия, Украина, Чехия, Казахстан, Грузия, Япония, Канада и США. Страна-хозяйка соревнований должна быть объявлена на 140-й сессии Международного олимпийского комитета в Мумбаи в 2023 году.

В 2017 году представители Олимпийского комитета России (ОКР) заявили о желании провести летнюю Олимпиаду в 2028 году. Отмечалось, что соревнования могли бы пройти в Санкт-Петербурге, Сочи или Казани.

Россия дважды принимала Олимпийские игры: летние проходили в Москве в 1980 году, зимние — в Сочи в 2014.