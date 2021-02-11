Глава оргкомитета токийской Олимпиады подаст в отставку из-за сексизма

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори подаст в отставку из-за широкого общественного резонанса, вызванного его сексистскими высказываниями. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники.

Скандал разгорелся после того, как 83-летний политик, занимавший пост премьер-министра Японии в 2000-2001 годах, заявил, что рабочие встречи с участием большого числа женщин нередко затягиваются. По его словам, женщины слишком много говорят, и каждая считает необходимым высказаться. Тогда Мори извинился за свои высказывания, но отказался подавать в отставку.

Однако скандал не угас. Высказывания Мори осудили премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и Международный олимпийский комитет, обвинив в сексизме. По информации издания, он объявит о своей отставке в пятницу, 12 февраля, во время внеочередного заседания оргкомитета. Источники издания заявили, что на место опального политика может быть назначен Сабуро Кавабути, бывший глава Японской футбольной ассоциации.

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.