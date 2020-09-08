Олимпиаду в Токио призвали провести любой ценой

Японский министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото призвала любой ценой провести летнюю Олимпиаду в Токио, отложенную из-за коронавируса. Ее слова приводит агентство Kyodo, передает ТАСС.

Хасимото подчеркнула, что к подготовке Олимпиады значительные усилия приложили как спортсмены, так и организаторы. «Мы должны провести Олимпиаду любой ценой», — заявила она.

Ранее вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что летние Олимпийские игры в Токио проведут вне зависимости от пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что перед принимающей стороной, Японией, будет стоять серьезная задача по обеспечению безопасности.

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.