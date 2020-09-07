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Олимпиаду в Токио проведут вопреки пандемии коронавируса

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Фото: Eugene Hoshiko / AP

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что летние Олимпийские игры в Токио проведут вопреки пандемии коронавируса. Его цитирует Yahoo Sports.

«Олимпиада пройдет — с коронавирусом или без него. Она начнется 23 июля 2021 года. Это будут Игры, победившие COVID-19», — заметил Коутс. Он подчеркнул, что перед принимающей стороной, Японией, будет стоять серьезная задача по обеспечению безопасности.

Коутс добавил, что на Игры приедут спортсмены в том числе из стран, в которых ситуация с коронавирусом будет вызывать опасения, однако это не должно помешать организации соревнований.

23 июля сообщалось, что в МОК задумались о проведении Олимпиады в Токио без зрителей. При этом президент комитета Томас Бах заявил, что никто не хочет, чтобы соревнования прошли в таком формате.

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.

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