Хоркина предложила провести Олимпиаду-2020 в онлайн-формате

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина предложила провести летние Олимпийские игры 2020 года в Токио онлайн-формате. Об этом сообщает НСН.

Спортсменка не раскрыла подробности своей идеи. Кроме того, гимнастка посчитала немыслимым отказ от присутствия зрителей на соревнованиях. По мнению Хоркиной, это не только лишит спортсменов поддержки, но и нанесет финансово-экономический ущерб.

В среду, 22 июля, сообщалось, что более половины японцев выступают против проведения летних Олимпийских игр в Токио в этом году. Ранее соревнования были перенесены на июнь 2021-го из-за пандемии коронавируса.

Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. Он заметил, что в первую очередь организаторы стремятся к проведению соревнований летом 2021 года. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.