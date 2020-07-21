Двукратная олимпийская чемпионка оправдала нецензурную брань

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина оправдала использование нецензурной брани в повседневной жизни. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Спортсменка отметила, что иногда матерится по разным поводам и не стыдится этого. В пример Шишкина привела попадание в ДТП, порчу мобильного телефона и перенос Олимпиады-2020 на следующий год.

При этом синхронистка отдельно обратилась к детям, которые прочитали пост. Шишкина уточнила, что ругаться матом плохо, а нецензурно бранящиеся дети не выглядят взрослее, а лишь кажутся смешными.

Помимо золотых медалей в групповых выступлениях на Олимпиадах 2012 и 2016 годов, в активе Шишкиной 14 побед на чемпионатах мира и пять — на первенствах Европы.