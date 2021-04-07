В Госдуме назвали последствия возможного бойкота США Олимпиады в Пекине

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал последствия возможного бойкота Соединенными Штатами Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Его слова приводит Sport24.

Свищев назвал действия США провокацией и давлением с целью добиться выгодных условий для себя. Он посчитал неуместным смешение спорта и политики. «Проблема притеснения уйгуров существует уже десятилетия, к чему сейчас поднимать этот вопрос?» — задался вопросом политик.

Ранее 7 апреля США захотели обсудить бойкот предстоящей Олимпиады в Китае со своими зарубежными союзниками и партнерами. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает идею «совместного бойкота» Игр в Пекине.

4 апреля лучший норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил возможность бойкота сборной Олимпийских игр в Пекине. Клебо заявил, что в скором времени команда обсудит возможность бойкота из-за несогласия с действиями руководства Китая и с режимом в стране.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.