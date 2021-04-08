Россия оценила назначение спецпосланника США по уничтожению «Северного потока-2»

Вашингтон использует в отношении Москвы новые санкционные инструменты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможное назначение спецпосланника США по газопроводу «Северный поток-2». Его цитирует РИА Новости в четверг, 8 апреля.

Глава МИД предположил, что у американских властей развязались руки из-за неучастия в Договоре по открытому небу. «Высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток-2". Будет просто ездить и всем грозить. Ну такая вот дипломатия — не канонерок, а теперь даже новых санкционных инструментов», — оценил Лавров.

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О назначении спецпредставителя по уничтожению «Северного потока-2» стало известно в среду, 7 апреля. Издание Politico пояснило, что чиновник будет отвечать за переговоры о прекращении строительства газопровода. Должность — пока неофициально — предложили экс-спецпосланнику США по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну.

1 апреля оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG — сообщил, что газопровод готов на 95 процентов. В российском МИД выразили уверенность, что реализация проекта «Северный поток-2» будет завершена к концу 2021 года

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.