Мир
 
Последние новости
Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов
Спрос на жилье около Москвы начал ослабевать
На мэра Майкопа завели новое уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов
Убивший жену главный нефролог Петербурга пытался найти ее с помощью экстрасенсов
Пашинян самоизолировался перед встречей с Путиным
Ушедшая в порно звезда ситкома «Парень познает мир» вернется на телевидение
Добыча российской нефти рухнула
На нескольких популярных среди россиян курортах Турции произошло землетрясение
Познер раскаялся за кровавую пощечину дочери
Новости партнеров
Прослушать новость

МИД раскрыл сроки реализации «Северного потока-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Грушко
Александр Грушко
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В российском МИД уверены, что реализация проекта газопровода «Северный поток-2» будет завершена к концу 2021 года. Сроки завершения строительства раскрыл замминистра иностранных дел России Александр Грушко, его цитирует ТАСС.

«У нас есть полная уверенность в том, что (...) с течением многих лет проект будет оставаться символом крепкого и здорового энергосотрудничества России и стран ЕС. В этом контексте, конечно, мы рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких действий, которые противоречили бы реализации этого проекта», — рассказал Грушко.

Он также подчеркнул, что Россия надеется на соблюдение норм мореплавания в районе проведения работ по укладке трубопровода. Замминистр напомнил, что проект отвечает интересам Европы.

1 апреля сообщалось, что в зоне строительства «Северного потока-2» наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей. При этом компания Nord Stream 2 AG заявляла, что действия иностранных судов носят провокационный характер и могут повредить газопровод.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Польша отреагировала на обвинения в провокациях против «Северного потока-2»
Оператор «Северного потока-2» заявил о провокациях в зоне строительства
Берлин прокомментировал санкции против «Северного потока-2»