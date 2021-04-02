МИД раскрыл сроки реализации «Северного потока-2»

В российском МИД уверены, что реализация проекта газопровода «Северный поток-2» будет завершена к концу 2021 года. Сроки завершения строительства раскрыл замминистра иностранных дел России Александр Грушко, его цитирует ТАСС.

«У нас есть полная уверенность в том, что (...) с течением многих лет проект будет оставаться символом крепкого и здорового энергосотрудничества России и стран ЕС. В этом контексте, конечно, мы рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких действий, которые противоречили бы реализации этого проекта», — рассказал Грушко.

Он также подчеркнул, что Россия надеется на соблюдение норм мореплавания в районе проведения работ по укладке трубопровода. Замминистр напомнил, что проект отвечает интересам Европы.

1 апреля сообщалось, что в зоне строительства «Северного потока-2» наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей. При этом компания Nord Stream 2 AG заявляла, что действия иностранных судов носят провокационный характер и могут повредить газопровод.

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