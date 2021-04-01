В зоне строительства «Северного потока-2» заметили военные корабли

Компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности иностранных военных кораблей в зоне строительства газопровода. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению компании, действия иностранных судов носят провокационный характер и могут повредить газопровод.

Ранее 1 апреля стало известно, что в Германии ввели в строй сухопутное ответвление газопровода «Северный поток-2» — Eugal. В компании-операторе Gascade сообщили, что трубопровод заработал на полную мощность. По нему можно транспортировать 55 миллиардов кубометров газа.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании.

В четверг, 1 апреля, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что степень готовности газопровода составляет 95 процентов. Однако в марте немецкий концерн Uniper, соинвестор газопровода, утверждал, что тот готов на 98 процентов. В то же время, по данным Nord Stream 2 AG, на 31 марта уложено 2339 километров из 2460, то есть остается уложить только 121 километр.