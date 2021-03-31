В Германии назвали «Северный поток-2» камнем преткновения и выступили за мораторий

Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству, депутат бундестага Петер Байер призвал власти ввести мораторий на строительство «Северного потока-2». Об этом сообщает издание WirtschaftsWoche.

Байер назвал проект камнем преткновения, который мешает перезагрузить трансатлантические отношения. Парламентарий посоветовал учитывать отношение США к проекту. «Сильная Европа — да. Изоляция от США — нет», — заявил он.

Газопровод «Северный поток-2» США считают геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и снижение европейской энергетической безопасности. Между тем власти Германии пробуют несколько способов, чтобы преодолеть сопротивление Вашингтона. Во-первых, в Берлине пытаются затянуть переговоры, чтобы перевести их в активную стадию после завершения строительства. Кроме того, немцы предлагают усилить поддержку Украины взамен на отказ США от санкций.

В феврале мораторий на строительство газопровода призывал ввести глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген. По мнению Реттгена, пауза в строительстве поможет Западу убедиться в том, что газопровод не будет «использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран».

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании.