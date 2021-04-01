Экологи не смогли помешать строительству «Северного потока-2»

Немецкие экологи не смогли помешать прокладке газопровода «Северный поток-2». Они просили отменить разрешение на строительство, но Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) отклонило это требование, пишет «Интерфакс».

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Экологи утверждали, что территория одного из районов прокладки газопровода (в немецкой экономической зоне, — прим. «Ленты.ру») имеет особое значение для гнездовых птиц, но в ведомстве с этим не согласились. Глубина моря там составляет порядка 20 метров, поэтому птицам эта местность не очень важна.

Ранее экологические организации DUH и NABU опротестовали выдачу разрешения BSH на строительство газопровода. Так они смогли ненадолго задержать возобновление прокладки «Северного потока-2».

Газопровод построен уже на 95 процентов, осталось уложить около 121 километра (5 процентов) от общей протяженности. Вначале предполагалось, что строительство закончится к середине 2020 года, затем — до конца 2020 года, позднее — в середине 2021-го, и, наконец, — осенью 2021-го.

Главной проблемой «Северного потока-2» является позиция США, которые считают его геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и снижение европейской энергетической безопасности.

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