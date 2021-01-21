Экологи смогли надолго задержать строительство «Северного потока-2»

Немецкие экологические организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU) смогли надолго задержать строительство газопровода «Северный поток-2». Как сообщила глава Федерального ведомства по морскому судоходству и гидрографии (BSH) Карин Камман-Клиппштайн, дело может затянуться до 2022 года. Ее слова приводит Deutsche Welle.

Ранее DUH и NABU опротестовали выдачу разрешения BSH на строительство газопровода, что может затормозить его укладку на неопределенное время.

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Отмечается, что природоохранные организации еще не предоставили необходимого обоснования апелляции. По словам Камман-Клиппштайн, срок подачи этого обоснования не установлен, также, в случае отрицательного решения BSH экологи могут обжаловать и его.

Ранее «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU) и Deutsche Umwelthilfe, смогли задержать возобновление строительства газопровода «Северный поток-2». Они подали жалобу на решение Федерального морского и гидрографического агентства, которое разрешило продолжать работы в исключительной экономической зоне Германии.

Во вторник, 19 января, Вашингтон впервые перешел от угроз к введению ограничительных мер. Под них попали «Фортуна» и ее владелец, российское микропредприятие ООО «КВТ-Рус».

Срок начала эксплуатации газопровода в настоящее время перенесен еще на полгода — на лето 2021-го. Даже если трубу удастся достроить, нерешенными остаются вопросы сертификации и страховки. Норвежская DNV GL и швейцарская Zurich Insurance Group под угрозой санкций США отказались от сотрудничества.