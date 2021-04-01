Германия ввела в строй сухопутную ветку «Северного потока-2»

В Германии ввели в строй сухопутное ответвление газопровода «Северный поток-2» — Eugal. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию-оператора Gascade, трубопровод заработал на полную мощность. По нему можно транспортировать 55 миллиардов кубометров газа.

«Первая нитка транспортировала газ с 1 января 2020 года. Вторая нитка и насосная станция введены в эксплуатацию сегодня, и они расширили мощность транспортировки до 55 миллиардов кубометров природного газа в год», — приводят РИА Новости выдержку из сообщения компании.

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Eugal — это совместный проект газотранспортных операторов Gascade Gastransport GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, Fluxys Deutschland GmbH и ONTRAS Gastransport GmbH. Длина магистрали составляет 480 километров, она проходит от Любмина на берегу Балтики до Дойхнойдорфа.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании.

В четверг, 1 апреля, оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG — сообщила, что степень готовности газопровода составляет 95 процентов. Однако в марте немецкий концерн Uniper, соинвестор газопровода, утверждал, что тот готов на 98 процентов. В то же время, по данным Nord Stream 2 AG, на 31 марта уложено 2339 километров из 2460, то есть остается уложить только 121 километр.