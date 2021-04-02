Польша отреагировала на обвинения в провокациях против «Северного потока-2»

Оперативное командование ВС Польши отреагировало на обвинение в провокациях вокруг строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет РИА Новости.

Там заявили, что польские вооруженные силы не ведут провокационной деятельности в Балтийском море. При этом польские военные признали, что самолеты М-28В регулярно проводят патрульно-разведывательные полеты в районе Балтийского моря.

1 апреля сообщалось, что в зоне строительства «Северного потока-2» наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей. При этом компания Nord Stream 2 AG заявляла, что действия иностранных судов носят провокационный характер и могут повредить газопровод. Также стало известно, что в зоне строительства газопровода была замечена неопознанная подлодка.

Директор Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил, что корабли, участвующие в строительстве «Северного потока-2», подвергаются «явно спланированным и подготовленным» провокациям, в которых задействованы не только рыболовецкие суда, но и военные корабли.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако реализации проекта помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой его начали покидать европейские компании.