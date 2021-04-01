Оператор «Северного потока-2» заявил о провокациях в зоне строительства

Директор Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин отреагировал на присутствие военных кораблей в зоне строительства газопровода «Северный поток-2», заявив о провокациях. Его слова приводит РБК.

По словам представителя оператора газопровода, корабли, участвующие в строительстве «Северного потока-2», подвергаются «явно спланированным и подготовленным» провокациям, в которых задействованы не только рыболовецкие суда, но и военные корабли. Как считает Минин, цель таких провокаций — помешать строительству газопровода. «Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», — заявил Минин.

Директор филиала также напомнил о 1,5-мильной зоне безопасности, которая устанавливается при реализации подобных проектов. При этом в непосредственной близости от технических судов, которые ведут строительство, постоянно фиксируется присутствие военных кораблей иностранных государств.

Ранее 1 апреля сообщалось, что в зоне строительства «Северного потока-2» наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей. При этом компания Nord Stream 2 AG заявляла, что действия иностранных судов носят провокационный характер и могут повредить газопровод. Также стало известно, что в зоне строительства газопровода была замечена неопознанная подлодка.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако реализации проекта помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой его начали покидать европейские компании.