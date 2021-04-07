В Евросоюзе произошел раскол из-за «Северного потока-2»

В Евросоюзе произошел раскол из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил канадский историк и профессор Альбертского университета Дэвид Роджер Марплз в интервью иранскому изданию Tehran Times.

Марплз пояснил, что проект привел к серьезным разногласиям между Германией и другими странами Евросоюза. Кроме того, часть объединения — например, страны Балтики и Польша — придерживаются более проамериканских взглядов, тогда как Германия, Италия и Словакия стремятся к тесным взаимоотношениям с Россией.

Помимо вопросов внешней политики ЕС столкнулся с серьезными разногласиями в вопросах внутренней политики, отмечает эксперт. Так, власти Венгрии преследуют открыто нелиберальную политику, а в Польше разгорелся скандал из-за запрета абортов. «Я думаю, что ЕС имеет смысл с экономической точки зрения. С точки зрения продвижения демократии, особенно в отношении потенциальных новых членов, его послужной список неоднозначен», — заявил Марплз.

По словам эксперта, другой важной проблемой блока является вопрос его дальнейшего расширения. Странам ЕС необходимо решить, останавливаться ли на текущем числе членов объединения или принимать новых — Турцию, Украину, Белоруссию и другие государства-члены. «И как в таком случае быть с Россией? Продолжится ли соперничество или они смогут работать вместе?», — добавил Марплз.

В конце марта канцлер Австрии Себастьян Курц предсказал Европе раскол из-за нехватки вакцин от коронавируса. Политик пояснил, что увеличение разрыва между странами Евросоюза с точки зрения охвата населения вакцинацией может привести к возникновению стран-членов ЕС «второго сорта».

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.