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В США утвердили два пакета санкций против «Северного потока-2»

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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток-2», однако окончательного решения по ним не принято. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

По информации газеты, завизированные Минюстом списки затрагивают швейцарскую Nord Stream 2 AG — компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена захотела назначить спецпредставителя по уничтожению газопровода «Северный поток-2». Сообщается, что чиновник будет отвечать за переговоры о прекращении строительства газопровода. Должность — пока неофициально — предложили экс-спецпосланнику США по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну. Он пока предложение не принял.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.

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