Кремль прокомментировал слова Лаврова о тупой линии США в отношении России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о тупой линии США в отношении Москвы. Его цитирует РИА Новости в четверг, 8 апреля.

«Министр, как всегда, меток в своих формулировках», — отметил Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что непредсказуемость, агрессивность и недружелюбие политики США в отношении РФ делает возможным использование «фактически любого лексикона».

В то же время Песков заметил, что президент Владимир Путин остается сторонником выстраивания добрых отношений с США.

Ранее в четверг Сергей Лавров заявил, что Атлантический совет публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, «может быть, даже тупая».

7 апреля секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что несмотря на широкие перспективы для сотрудничества, отношения России и США достигли самой низкой отметки с момента окончания холодной войны.