Патрушев раскрыл планы России по конфликту в Донбассе

Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе, но следит за ситуацией и в случае необходимости будет принимать конкретные меры. Эти планы в интервью «Коммерсанту» раскрыл секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию», — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли страна при определенных обстоятельствах активно вмешаться в украинский конфликт.

Патрушев считает, что нынешнее обострение обстановки на юго-востоке Украины связано с серьезными внутренними проблемами соседней страны, а киевские власти «решают свои вопросы за счет Донбасса, в то время как капиталы из страны давно утекают за рубеж». «Даже знаменитый украинский чернозем и лес железнодорожными эшелонами вывозят за рубеж, лишая страну в том числе и этого актива», — добавил политик.

Ранее Патрушев говорил, что Россия настроена на диалог с Евросоюзом, но не собирается «быть с Европой любой ценой».

Новое обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах, перемещении военной техники к линии соприкосновения и разведывательных действиях. Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия у границ государства.

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