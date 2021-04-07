Глава Совбеза ответил на обвинения США в наличии у России химоружия

США беспричинно обвиняют Россию в хранении химического оружия, при этом сами не спешат уничтожать свои запасы и продлили сроки их ликвидации до 2023 года, рассказал в интервью «Коммерсанту» глава Совета безопасности Николай Патрушев.

По его словам, у российской стороны уже нет химоружия, поскольку она полностью уничтожила его в рекордно короткие сроки в соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). «А что США? Химоружия у них было изначально меньше, чем у России, примерно на треть, но у нас его уже нет, а у них на складах оно так и лежит. Они его уничтожают, конечно, но без энтузиазма», — ответил Патрушев, указав, что сложившаяся ситуация не особо тревожит ОЗХО, которая «лишних вопросов Вашингтону не задает».

Секретарь Совбеза отметил, что организация мгновенно реагировала на информацию от «Белых касок», когда в Сирии происходили химические инциденты. «Эта организация иногда публиковала свои отчеты даже раньше самих инцидентов. Правда, менялись дата и место происшествия, а выводы все были под копирку, везде Башар Асад и Россия», — добавил политик.

Ранее Николай Патрушев заподозрил Соединенные штаты в разработке биологического оружия в лабораториях у российских и китайских границ. По его словам, такие учреждения официально называются исследовательскими центрами по борьбе с опасными заболеваниями, а в их окрестностях фиксируют вспышки болезней, нехарактерных для этих регионов.