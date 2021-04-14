Министерство обороны Украины заявило о росте уровня угрозы со стороны России

Анализ среды безопасности на границах Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны России. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов, передает «Интерфакс-Украина».

«Цель — сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических устремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы», — сказал Буданов на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Материалы по теме «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил, что Украина стремится решить конфликт в Донбассе политико-дипломатическим путем. При этом он добавил, что страна готова к обострению ситуации в регионе.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена нарастить военную поддержку страны и способствовать ее скорейшему вступлению в НАТО.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



