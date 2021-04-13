Секретарь СНБО Украины пообещал ЕС не возвращать Донбасс военным путем

Украина стремится решить конфликт в Донбассе политико-дипломатическим путем, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, передает ТАСС.
Он пообещал послам стран-членов Европейского союза (ЕС), что Украина не станет возвращать Донбасс военным путем. Однако страна готова к обострению ситуации в регионе, подчеркнул Данилов.
12 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена нарастить военную поддержку страны и способствовать ее скорейшему вступлению в НАТО.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.