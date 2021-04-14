В ЦРУ заявили о возможном вторжении России на территорию Украины

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) заявили о возможном вторжении России на территорию Украины. Об этом директор американского агентства Уильям Бернс заявил на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, передает ТАСС.

Бернс отметил, что сосредоточение российских войск на границе с Украиной может обернуться ограниченным вторжением. Он подчеркнул, что «военное строительство России в Крыму, вдоль границы Донбасса» вызывает серьезную обеспокоенность. По его мнению, это может быть набором методов для того, чтобы запугать киевские власти и дать сигнал администрации США.

Директор ЦРУ призвал американские власти и их союзников серьезно относиться к данному вопросу. Нельзя недооценивать российское руководство, резюмировал бывший посол США в Москве.

Ранее в Верховной Раде оценили вероятность вооруженного конфликта с Россией. Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что вероятность подобного сценария «близка к нулю». Арахамия рассказал, что концентрация российских войск у границы Украины является лишь «демонстрацией силы», которая, в первую очередь, предназначена не для Киева.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.