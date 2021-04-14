Украина заподозрила Россию в намерении разместить ядерное оружие в Крыму

Министр обороны Украины Андрей Таран заподозрил Россию в намерении разместить ядерное оружие в Крыму. Его слова во время выступления в Европарламенте передает РИА Новости.

«Инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия», — заявил Таран. По его словам, наличие такого оружия на полуострове является военно-политической и юридической проблемой. Доказательств своей точки зрения министр не привел.

Таран подчеркнул, что Украина сильно обеспокоена передвижениями российских военных у границ, а также поблагодарил за помощь европейские страны. «Я очень рад, что ваши страны уделяют такое внимание и принимают меры, чтобы попытаться остановить враждебные действия России на границах Украины», — добавил он.

Ранее постпред США при Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в «милитаризации» Крыма. По ее словам, Москва перебросила в Крым самолеты, обладающие ядерным оружием, а также оружие и боеприпасы.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.