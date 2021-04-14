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США продолжат поставлять вооружение Украине

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Ллойд Остин
Ллойд Остин
Фото: JOHANNA GERON / Reuters

США продолжат поставлять Украине некоторые виды вооружений, а также военных инструкторов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости.

По словам Остина, оружие будет направляться в соответствии с потребностями Киева. «Мы привержены оказанию помощи Украине в ее потребностях в самообороне», — заявил он.

Американский министр обороны также подчеркнул, что США продолжают отслеживать активность российских военных у границ Украины. Он призвал Россию «прекратить провокации и проявить транспарентность относительно последних действий».

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена нарастить военную поддержку страны и способствовать ее скорейшему вступлению в НАТО. Он добавил, что украинским военным на передовой в Донбассе важно понимать наличие политической поддержки Запада, несмотря на риски «спровоцировать Москву» и способствовать эскалации конфликта в регионе.

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