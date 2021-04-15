В России обвинили НАТО в поддержке военной активности Киева в Донбассе

Представители стран НАТО поддерживают военную активность Киева в Донбассе. Об этом заявил полпред России в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, передает РИА Новости.

Грызлов отметил, что подобные действия идут вразрез с резолюцией Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что это не что иное, как поощрение Украины на неполитическое, военное разрешение конфликта. На фоне отказа киевских властей от обсуждения вопроса обеспечения перемирия странно выглядит политическая и военная поддержка украинских властей некоторыми западными государствами, резюмировал он.

При этом представитель России в Контактной группе по Донбассу добавил, что необходимость не допустить развития событий по такому сценарию зафиксирована в Минских соглашениях.

Ранее Грызлов заявил, что название «инсценировками» убийств мирных граждан военнослужащими ВСУ является верхом цинизма. Согласно его словам, «Киеву нужна только имитация переговоров и пиар». Он отметил, что нежелание Украины содействовать перемирию происходит «на фоне нагнетания украинской стороной военной ситуации и истерии в СМИ».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.