США подумают об увеличении числа своих военных на Украине

Соединенные Штаты подумают об увеличении числа американских военных, постоянно находящихся на Украине. Об этом сообщила временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин, ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат напомнила, что сейчас на Украине на постоянной основе находятся 160 американских военных. Она добавила, что Вашингтон вместе с партнерами внимательно следит за последними событиями на Украине.

Напряженность в отношениях России и Украины, а также стран Запада возросла из-за обострения конфликта в Донбассе в конце марта. Киев, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.