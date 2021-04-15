США объяснили разворот эсминцев от Черного моря

Пентагон объяснил отмену прохода военных кораблей США через Босфор в Черное море нежеланием ухудшать ситуацию в отношениях между Россией и Украиной. Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией, передает Politico.

Сообщается, что эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт», направлявшиеся в Черное море, развернули, «чтобы избежать эскалации ситуации без особой необходимости». По словам одного из источников, в целом пути следования часто меняются в связи с техническим обслуживанием или изменением оперативных планов. Он добавил, что в данном случае на отмену прохода повлияло «множество причин, в том числе желание не провоцировать Москву в сложное время».

Ранее сообщалось, что эсминцы США сменили курс после разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена: зашли на остров Крит и провели целый день в пункте материально-технического обеспечения Военно-морских сил США. До этого информацию об отмене прохода двух военных кораблей в Черное море подтвердил глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

О планах США направить военные корабли к границам России стало известно 8 апреля. По данным CNN, Белый дом таким образом хотел поддержать Украину. В Пентагоне эту информацию не подтвердили, но турецкие власти заявили о получении уведомлении о проходе двух военных кораблей в акваторию Черного моря.

Напряженность в отношениях России и Украины, а также стран Запада возросла из-за обострения конфликта в Донбассе в конце марта. Киев, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.