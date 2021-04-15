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Эсминцы США сменили курс после разговора Путина и Байдена

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Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Alyssa Weeks / Reuters

Эсминцы США «Дональд Кук» и «Рузвельт», направлявшиеся в Черное море, сменили курс после разговора лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

По информации издания, на следующий день после беседы двух лидеров американские корабли зашли на остров Крит и провели целый день в пункте материально-технического обеспечения Военно-морских сил США. Вечером среды, 14 апреля, они покинули остров, их дальнейший маршрут пока неясен.

О планах США направить военные корабли к границам России стало известно 8 апреля. По данным CNN, Белый дом таким образом хотел поддержать Украину. В Пентагоне эту информацию не подтвердили, но турецкие власти заявили о получении уведомлении о проходе двух военных кораблей в акваторию Черного моря.

Ранее в СМИ появились сообщения, что США уведомили Анкару об отмене прохода двух военных кораблей в Черное море. Позже эту информацию подтвердил глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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