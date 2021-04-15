Командующий НАТО в Европе оценил вероятность войны России и Украины

Вероятность вторжения России на украинскую территорию можно оценить как низкую или среднюю. Такое мнение выразил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс, передает ТАСС.

Главком НАТО в Европе выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США. Законодатели задали ему вопрос о вероятности «российского вторжения на Украину в ближайшие недели», на что он ответил: «От низкого до среднего». Подробности это оценки он поведал на закрытой части слушаний, отмечает агентство.

Ранее спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович оценил шансы возникновения полномасштабной войны между Россией и Украиной из-за обострения ситуации в Донбассе.

Напряженность в отношениях России и Украины, а также стран Запада возросла из-за обострения конфликта в Донбассе в конце марта. Киев, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.