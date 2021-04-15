Украина оценила шансы на полномасштабную войну с Россией

Cпикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович оценил шансы возникновения полномасштабной войны между Россией и Украиной из-за обострения ситуации в Донбассе, пишет «Страна.ua».

По его словам, такая вероятность оценивается властями в два-три процента, тогда как возобновление локальных боевых действий в Донбассе — в 70 процентов. Дипломат также выразил мнение, что России в случае конфликта не удастся быстро развернуть наступление с Брянского направления, несмотря на все кажущиеся преимущества. «Близость к столице условная, там достаточно наших войск, чтобы они просто не прошли», — сказал Арестович.

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Он добавил, что даже в случае победы в войне с Украиной, российская армия полностью потеряет свою боеспособность на несколько лет и не сможет обеспечить безопасность страны от внешних угроз. «Они в целом могут выставить 250 самолетов, но если треть собьем... Понимаете, в какую цену обойдется России операция против Украины?» — добавил спикер.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России «болезненными последствиями» в случае осуществления ею военных авантюр в Донбассе. Он заявил, что Москве не удастся запугать Киев и разрушить государственность страны.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.