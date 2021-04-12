В Донбассе погиб украинский военнослужащий

Украинский военнослужащий в понедельник, 12 апреля, погиб в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

Противник устроил прицельный обстрел в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», утверждают в Киеве. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

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О случившемся Украина проинформировала представителей ОБСЕ.

Власти ДНР заявили, что украинские войска за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали поселок Зайцево и окрестности села Ленинское. Киев использовал гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, передает «Донецкое агентство новостей».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

В конце марта началось очередное обострение ситуации в Донбассе. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.