В Донбассе погиб украинский военнослужащий

Украинский военнослужащий в понедельник, 12 апреля, погиб в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».
Противник устроил прицельный обстрел в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», утверждают в Киеве. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью.
О случившемся Украина проинформировала представителей ОБСЕ.
Власти ДНР заявили, что украинские войска за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали поселок Зайцево и окрестности села Ленинское. Киев использовал гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, передает «Донецкое агентство новостей».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
В конце марта началось очередное обострение ситуации в Донбассе. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.