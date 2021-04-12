Зеленский попросил организовать переговоры с Путиным о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пояснила, что Зеленский хочет обсудить с Путиным эскалацию конфликта в Донбассе.
«Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — сказала она.
Ранее 12 апреля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что конфликт в Донбассе может быть решен военным путем только в случае, если Украине навяжут такой сценарий.
До этого в офисе президента Украины оценили возможность возобновления полномасштабной войны на востоке страны.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.