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Меркель, Макрон и Зеленский обсудят отношения с Россией

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Фото: Globallookpress.com

Канцлер Германии Ангела Меркель, а также президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский обсудят возросшую напряженность в отношениях с Россией в пятницу, 16 апреля. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление представителей Елисейского дворца.

Как отмечается, это произойдет во время визита украинского лидера в Париж. «Зеленского примет на обед президент Макрон, а после этого у обоих будет видеоконференция с Меркель», — говорится в сообщении. В разговоре Макрон, Меркель и Зеленский затронут тему риска эскалации, «вызванной сосредоточением российских войск на границе с Украиной».

Ранее сообщалось, что Меркель примет участие в переговорах Зеленского и Макрона по видеосвязи. Отмечалось, что таким образом встреча лидеров состоится в «нормандском формате» без участия президента России Владимира Путина.

Напряженность в отношениях России и Украины, а также стран Запада возросла из-за обострения конфликта в Донбассе в конце марта. Киев, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.

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