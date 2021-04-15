США пообещали России больше санкций

США намерены и дальше вводить экономически значимые санкции против России в случае эскалации деятельности, которая вредит стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента США Джо Байдена.

В Белом доме заявили, что Вашингтон оставляет за собой право «ответить» на возможный ответ Москвы на санкции, однако подчеркнули, что надеются на деэскалацию. «Каким будет ответ [России], только предстоит увидеть. И США, конечно, сохраняют за собой право в случае необходимости предпринять дальнейшие действия, но в наших обоюдных интересах — сойти с пути эскалации и найти возможность для продвижения вперед», — сказал высокопоставленный представитель администрации.

Ранее в четверг, 15 апреля, президент США подписал исполнительный указ о введении новых санкций против физических и юридических лиц из России. Среди оснований для введения новых ограничений указываются якобы враждебная активность РФ в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.