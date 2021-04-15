МИД заявил о попытке США разрушить отношения с Россией

США пытаются разрушить двусторонние отношения с Россией. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, его трансляция доступна на странице ведомства в Facebook.

Дипломата спросили, не пытается ли Вашингтон своими последними действиями вывести Москву на провокацию. «Нет, они просто пытаются разрушить двусторонние отношения», — ответила Захарова.

Ранее 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В МИД подчеркнули, что ответ Москвы на санкции будет «неотвратимым» и жестким.

После этого в американской администрации указали, что Вашингтон намерен и дальше вводить экономически значимые санкции против России в случае эскалации деятельности, которая вредит стране.