США ввели санкции против крымских чиновников и компаний

Соединенные Штаты ввели санкции против пяти частных лиц и трех организаций из Крыма. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Из-за участия в строительстве Керченского моста в санкционный список были включены генеральный директор «Мостотреста» Леонид Рыженькин, а также компании «Ленпромтранспроект» и «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск».

Также ограничения были введены против четырех крымских чиновников: министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Ларисы Кулинич, министра внутренних дел по Республике Крым Павла Каранды, начальника УФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка и руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым Владимира Терентьева. США также внесли в санкционный список следственный изолятор №1 в городе Симферополе.

О введении новых санкций против России американские власти объявили ранее в четверг, 15 апреля. Белый дом подчеркнул, что новый указ президента США Джо Байдена призван дать понять России, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.