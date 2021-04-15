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Байден объяснил новые санкции против России

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Andrew Harnik / Reuters

Новые санкции, введенные США в отношении России, обусловлены «чрезвычайной угрозой нацбезопасности», которая исходит от Москвы. Так ограничения объяснил американский президент Джо Байден. Его слова, обращенные к Конгрессу США, приводятся на сайте Белого дома в четверг, 15 апреля.

Как отметил Байден, вредоносная активность России серьезно угрожает как национальной безопасности Соединенных Штатов, так и их экономике и внешней политике. В частности, президент США указал на то, что российские власти и провластные структуры организовали кибератаки против американских компаний и госорганов, пытались вмешаться в американские выборы и подорвать систему демократических институтов, а также угрожали безопасности стран, которые являются партнерами и союзниками Вашингтона. Кроме того, Москва пыталась оказывать влияние на иностранные правительства и преследовала журналистов и диссидентов, считает американский лидер.

Все это, по его словам, представляет собой «необычную и чрезвычайную» угрозу.

Ранее 15 апреля стало известно, что Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В их рамках США, в частности, планируют выслать десятерых российских дипломатов, сотрудников российского представительства в Вашингтоне. Кроме того, американский Минфин ввел санкции против 16 граждан России и 16 юридических лиц, объяснив это «вмешательством в выборы».

О планах США ввести новые санкции против России стало известно 14 апреля. Ранее в Кремле заявили, что вероятные новые американские санкции не поспособствуют встрече двух лидеров, с предложением о которой до этого выступил Байден. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что если США введут новые антироссийские санкции, это не будет соответствовать словам Байдена о необходимости выстраивания стабильных отношений.

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